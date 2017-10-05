Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко потребовал усилить санкции против РФ
05.10.2017 17:57

Порошенко потребовал усилить санкции против РФ

Международное сообщество должно усилить ограничительные меры в отношении Российской Федерации за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую важную резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыв к освобождению Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, Николая Семены, Олега Сенцова и десятков других наших граждан. Только прекращение оккупации способно, наконец, остановить превращение Крыма в полуостров несвободы и военный лагерь. Санкции в отношении всех причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму должны и в дальнейшем усиливаться", - написал глава украинского государства.

Он также отметил необходимость усиления давления на Россию с целью деоккупации Крыму в Евросоюзе, ООН и Совете Европы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Европейский парламент принял резолюцию о правах человека в оккупированном Россией Крыму.

Теги материала: Петр Порошенко, Крым, Россия, санкции, права человека
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [3] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Верховная Рада обязала российских артистов согласовывать гастроли с СБУ
Важное
Верховная Рада обязала российских артистов согласовывать гастроли с СБУ
Стало известно, когда Порошенко подпишет пенсионную реформу
Важное
Стало известно, когда Порошенко подпишет пенсионную реформу
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Важное
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
Из Украины выдворили еще одного российского журналиста
Важное
Из Украины выдворили еще одного российского журналиста
Россия подтвердила факт задержания исчезнувших украинских пограничников
Важное
Россия подтвердила факт задержания исчезнувших украинских пограничников
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Важное
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика