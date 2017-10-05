Порошенко потребовал усилить санкции против РФ

MIGnews.com.ua

Международное сообщество должно усилить ограничительные меры в отношении Российской Федерации за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую важную резолюцию Европейского парламента о нарушении прав человека в Крыму и призыв к освобождению Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, Николая Семены, Олега Сенцова и десятков других наших граждан. Только прекращение оккупации способно, наконец, остановить превращение Крыма в полуостров несвободы и военный лагерь. Санкции в отношении всех причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму должны и в дальнейшем усиливаться", - написал глава украинского государства.

Он также отметил необходимость усиления давления на Россию с целью деоккупации Крыму в Евросоюзе, ООН и Совете Европы.