Савченко вырвала у Турчинова микрофон во время его выступления в Раде

MIGnews.com.ua

Чрезвычайное происшествие произошло во время выступления секретаря СНБО Александра Турчинова во время заседания Верховной Рады - внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала у него микрофон, пишет УНИАН .

Инцидент произошел в то время, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины говорил о попытках заблокировать работу парламента и решение о признании России страной-агрессором.

Стоит отметить, что народные депутаты заблокировали президиум и трибуну парламента. Потасовка продолжалась, несмотря на призывы первого вице-спикера Ирины Геращенко. В этот момент Турчинов включил микрофон в правительственной ложе и заявил: "Происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. И все, кто это делает, работают сегодня на Россию, сознательно или бессознательно".

При этом он призывал депутатов определится, какой законопроект они будут поддерживать. В этот момент к нему подбежала Савченко и резко опустила микрофон, не давая ему возможности выступать дальше. Она также воскликнула: "Это ложь!".

Стоит отметить, что спустя некоторое время после инцидента Турчинов покинул сессионный зал.