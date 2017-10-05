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Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности
05.10.2017 16:21

Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности

Верховная Рада Украины поддержала во время заседания в четверг, 5 сентября, закон о кибербезопасности Украины.

Данный законопроект оставляет за Кабинетом министров Украины право формировать и реализовывать политику в сфере кибербезопасности. В то же время ответственны за кибербезопасность в рамках своих полномочий министерства, местные госадминистрации, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, разведка и контрразведка, субъекты оперативно-розыскной деятельности.

Помимо этого обеспечение кибербезопасности страны возложено на ВСУ, Нацбанк, предприятия, относящиеся к объектам критической инфраструктуры, предприятия и граждан, работающих в сфере национальных информационных ресурсов, информационных электронных услуг.

Субъекты обеспечения кибербезопасности должны делать все, что в их компетенции, чтобы не допустить использования киберпространства в военных, разведывательно-подрывных, террористических и других незаконных целях.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО об усилении мероприятий по кибербезопасности в стране.

Теги материала: Верховная Рада, кибербезопасность, голосование
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