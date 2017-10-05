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Правоохранители обыскивают Одесский горсовет
05.10.2017 16:11

Правоохранители обыскивают Одесский горсовет

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в департамент коммунальной собственности Одесского городского совета, пишет Думская.

По полученным данным, в обысках принимают участие сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. Правоохранителей интересуют операции по сдаче в аренду и продаже объектов коммунальной собственности в Одессе.

Также сообщается, что следственные действия связаны с расследованием уголовного производства в отношении бывшего вице-мэра Вячеслава Шандрыка.

Кроме того есть информация об обысках в домах руководителей департамента.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками на госпредприятие "Николаевоблавтодор". Обыски связаны с деятельностью бывшего главы облавтодора.

Теги материала: Одесса, СБУ, ГПУ, обыск
Новости СМИ2
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