Рева: Боевики могут прийти за новыми пенсиями

MIGnews.com.ua

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что представители так называемых Донецкой и Луганской народных республик могут попытаться легализоваться в органах Пенсионного фонда и социальной защиты, пишет Укринформ .

По мнению главы Минсоцполитики, региональные отделения Пенсионного фонда должны исключить легализацию боевиков, чтобы они не получали повышенные украинские пенсии.

"Обращаю внимание на усиление контроля за перемещением лиц с неконтролируемой территории. Поскольку сейчас в связи с повышением пенсий наибольшее повышение получат как раз такие категории людей, как шахтеры, металлурги и другие, я не исключаю ситуацию, когда боевики с неподконтрольных территорий попытаются через различные преступные схемы попробовать легализоваться в органах Пенсионного фонда и в органах социальной защиты", - заявил Рева.

При этом он призвал региональные отделения Пенсионного фонда, находящиеся вблизи зоны АТО, взять этот момент под особый контроль.