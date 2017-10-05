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Рева: Боевики могут прийти за новыми пенсиями
05.10.2017 15:42

Рева: Боевики могут прийти за новыми пенсиями

Министр социальной политики Андрей Рева  считает, что представители так называемых Донецкой и Луганской народных республик могут попытаться легализоваться в органах Пенсионного фонда и социальной защиты, пишет Укринформ.

По мнению главы Минсоцполитики, региональные отделения Пенсионного фонда должны исключить легализацию боевиков, чтобы они не получали повышенные украинские пенсии.

"Обращаю внимание на усиление контроля за перемещением лиц с неконтролируемой территории. Поскольку сейчас в связи с повышением пенсий наибольшее повышение получат как раз такие категории людей, как шахтеры, металлурги и другие, я не исключаю ситуацию, когда боевики с неподконтрольных территорий попытаются через различные преступные схемы попробовать легализоваться в органах Пенсионного фонда и в органах социальной защиты", - заявил Рева.

При этом он призвал региональные отделения Пенсионного фонда, находящиеся вблизи зоны АТО, взять этот момент под особый контроль.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный заявил, что перерасчет пенсионных выплат будет проведен автоматически и этот процесс займет 2-3 дня.

Теги материала: Андрей Рева, Пенсионный фонд, боевики, пенсии
Новости СМИ2
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