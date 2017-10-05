Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Верховная Рада обязала российских артистов согласовывать гастроли с СБУ
05.10.2017 14:45

Верховная Рада обязала российских артистов согласовывать гастроли с СБУ

Верховная Рада Украины 232 голосами поддержала законопроект №6682 об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора, пишет РБК-Украина.

Документ предусматривает введение следующих мер:

  • при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики;
  • не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины;
  • запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Кроме того, вводятся особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора. Так, организатор гастрольного мероприятия имеет право заключить договор с артистом только после получения ответа от Службы безопасности Украины на свой предварительный запрос об отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

Напомним, в сентябре текущего года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры поддержал проект закона, который обязывает российских артистов получать разрешение в Службе безопасности Украины разрешение на выступление.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народные депутаты Украины от партии "Свобода" зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, согласно которому украинским артистам запрещено проводить гастрольные туры в Российской Федерации.

Теги материала: Верховная Рада, законопроект, артисты, Россия, гастроли
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [14] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Рада так и не рассмотрела закон о реинтеграции Донбасса: Парубий закрыл заседание
Важное
Рада так и не рассмотрела закон о реинтеграции Донбасса: Парубий закрыл заседание
Порошенко потребовал усилить санкции против РФ
Важное
Порошенко потребовал усилить санкции против РФ
Савченко вырвала у Турчинова микрофон во время его выступления в Раде
Важное
Савченко вырвала у Турчинова микрофон во время его выступления в Раде
Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности
Важное
Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Важное
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
Из Украины выдворили еще одного российского журналиста
Важное
Из Украины выдворили еще одного российского журналиста

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика