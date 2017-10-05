Верховная Рада обязала российских артистов согласовывать гастроли с СБУ

MIGnews.com.ua

Верховная Рада Украины 232 голосами поддержала законопроект №6682 об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора, пишет РБК-Украина.

Документ предусматривает введение следующих мер:

при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики;

не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины;

запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Кроме того, вводятся особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора. Так, организатор гастрольного мероприятия имеет право заключить договор с артистом только после получения ответа от Службы безопасности Украины на свой предварительный запрос об отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

Напомним, в сентябре текущего года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры поддержал проект закона, который обязывает российских артистов получать разрешение в Службе безопасности Украины разрешение на выступление.