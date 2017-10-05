В Пенсионном фонде рассказали, сколько времени нужно для перерасчета пенсий

MIGnews.com.ua

Глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный заявил, что перерасчет пенсионных выплат будет проведен автоматически и этот процесс займет 2-3 дня, пишет Интерфакс-Украина .

"Разработано и протестировано соответствующее программное обеспечение, с помощью которого, подчеркну, автоматически в ближайшие 2-3 дня будут осуществлен перерасчет для 9 млн пенсионеров", - рассказал Зарудный во время селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы.

Также глава Пенсионного фонда подчеркнул, что на это предусмотрено 26 миллиардов гривен. При этом Зарудный отметил, что практически на следующий день после вступления закона в силу органы Пенсионного фонда изготовят дополнительные платежные документы.

Кроме того было сказано, что пенсионеры, которые будут получать пенсии в октябре уже после вступления закона в силу, будут получать пенсию в предыдущем размере, а также доплату, согласно перерасчету; те, кто уже получил пенсии, получат просто доплату.