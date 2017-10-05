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Стало известно, когда Порошенко подпишет пенсионную реформу
05.10.2017 12:23

Стало известно, когда Порошенко подпишет пенсионную реформу

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе до понедельника, 9 октября. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы, пишет NewsOne.

"Президент до понедельника подпишет закон о пенсионной реформе", - заявил глава Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время закон находится в Верховной Раде. В ближайшее время его должен подписать спикер украинского парламента Андрей Парубий. После чего документ передадут на подпись президенту.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что часть украинцев получат повышенные пенсии не в октябре, а в ноябре. По словам вице-премьера, это произойдет из-за необходимости проведения перерасчета.

Теги материала: Владимир Гройсман, Петр Порошенко, пенсионная реформа
Новости СМИ2
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