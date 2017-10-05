Стало известно, когда Порошенко подпишет пенсионную реформу

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе до понедельника, 9 октября. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы, пишет NewsOne .

"Президент до понедельника подпишет закон о пенсионной реформе", - заявил глава Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время закон находится в Верховной Раде. В ближайшее время его должен подписать спикер украинского парламента Андрей Парубий. После чего документ передадут на подпись президенту.