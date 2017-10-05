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Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
05.10.2017 11:58

Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж

Закон о реинтеграции Донбасса не определяет конкретных действий, которые совершила Россия. Таким образом военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала NewsOne прокомментировал документ.

"Закон не говорит о том, что у нас вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Этот закон убивает нашу последнюю надежду", - заявил Жданов.

При этом он подчеркнул, что за введением термина "самооборона" не последует никаких практических последствий.

"Потому что термина "самооборона" не существует ни в одном международном документе. И опять международная общественность не сможет определиться с тем, что же происходит в Украине - гражданская война или война международная. Статья дословно звучит так, что каждое государство имеет право на самооборону и она никак не связана с выделением миссии. Вооруженная миссия ООН предоставляется в случае наличия вооруженного конфликта. А связи между Россией-страной агрессором и страной, которая оккупировала наши территории, вообще в этом законе нет. Я вообще в шоке от того, что там написали, этот закон является бесполезным и только усугубит положение", - отметил эксперт.

Также Жданов подчеркнул, что закон о реинтеграции противоречит украинской Конституции, а также закону об обороне Украины.

По мнению эксперта, в Конституцию и закон обороны Украины нужно внести изменения, в частности, прописать, что в мирный период времени можно применять вооруженные силы.

"Этот закон должен был четко определить, что вторым участником конфликта является Россия, и у нас с ней вооруженный конфликт. Тогда мы с ними могли бы сесть за стол переговоров, а так они продолжат свою минскую площадку, где мы договариваемся с теми, кто не принимает решений, - с представителями так называемых республик. Я считаю, что это закон-утопия", - резюмировал Жданов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Администрация президента не советуется с МинАТО в вопросе проекта закона о реинтеграции Донбасса.

Теги материала: Жданов, Донбасс, реинтеграция, Россия
Новости СМИ2
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