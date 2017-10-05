Розенко: Не все пенсионеры получат в октябре повышенные пенсии

MIGnews.com.ua

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что часть украинцев получат повышенные пенсии не в октябре, а в ноябре, пишет УНИАН .

По словам вице-премьера, это произойдет из-за необходимости проведения перерасчета.

Также Розенко подчеркнул, что перерасчет проведут начиная с октября, после чего пенсионеры и получат соответствующие доплаты.

"Пенсионеры получат повышенные пенсии уже в октябре... Часть пенсионеров может получить повышение в ноябре из-за необходимости проведения перерасчета, в таком случае в ноябре будут доплаты. Для пенсионеров тут ничего нового, они знакомы с такой практикой", - заявил Розенко.