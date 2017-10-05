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Из Украины выдворили еще одного российского журналиста
05.10.2017 10:14

Из Украины выдворили еще одного российского журналиста

Служба безопасности Украины выдворила из Украины российского журналиста, сотрудника телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, сотрудники правоохранительных органов задержали в среду, 4 октября, в Киеве российского гражданина за совершение мелкого правонарушения. Во время установления его личности правоохранители нашли у него аккредитационное удостоверение так называемого Министерства информационной политики "ДНР".

"СБУ установила, что Немышев с весны 2016 до осени 2017 года "работал" на временно оккупированной террористами территории Украины. Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Немышева вернули в РФ 5 октября около 04:00 на пункте пропуска "Сеньковка". Также ему запрещено в течение трех лет въезжать в Украину.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Служба безопасности Украины готовит документы для официального выдворения из страны журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. В Международной правозащитной организации Human Rights Watch поддали критике решение Службы безопасности Украины высылать из страны журналистов других государств.

Теги материала: СБУ, Украина, Россия, журналист
Новости СМИ2
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