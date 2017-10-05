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Верховная Рада 05.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
05.10.2017 10:13

Верховная Рада 05.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

В четверг, 5 октября, Верховная Рада Украины собралась на очередное заседание.

В сессионном зале зарегистрировались 370 народных депутатов.

Стоит отметить, что парламентарии сегодня должны рассмотреть включение в повестку дня проекта закона об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях и проекта закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также Рада во втором чтении должна рассмотреть проект закона об электронных доверительных услугах (повторное второе чтение) и проект закона об основах обеспечения кибербезопасности Украины (повторное второе чтение).

Как сообщал MIGnews.com.ua, народные депутаты Украины поддержали пенсионную реформу. Во время заседания во вторник вечером, 3 октября, за соответствующее решение проголосовали 288 парламентариев.

Теги материала: Верховная Рада, народные депутаты, трансляция
Новости СМИ2
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