Мадрид отверг предложение Каталонии по переговорам

В Испании лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид к переговорам об отделении региона с участием посредников, однако центральное испанское правительство отвергает такое предложение, сообщает УНН.
"Правительство не будет вести переговоры по чему-то незаконному и не будет принимать шантажа", - говорится в заявлении центрального правительства.
В свою очередь лидер Каталонии Карлес Пучдемон подчеркнул, что не откажется от планов провозглашения независимости. Несмотря на то, что от стороны испанского правительства нет "положительного ответа".
В Мадриде также сообщили, что переговоры станут возможными только тогда, когда Каталония откажется от курса на отделение.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не заинтересован в "травматическом" разрыве Каталонии с Испанией и предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою переговоры под эгидой Евросоюза.