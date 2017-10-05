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Мадрид отверг предложение Каталонии по переговорам
05.10.2017 09:41

Мадрид отверг предложение Каталонии по переговорам

В Испании лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид к переговорам об отделении региона с участием посредников, однако центральное испанское правительство отвергает такое предложение, сообщает УНН.

"Правительство не будет вести переговоры по чему-то незаконному и не будет принимать шантажа", - говорится в заявлении центрального правительства.

В свою очередь лидер Каталонии Карлес Пучдемон подчеркнул, что не откажется от планов провозглашения независимости. Несмотря на то, что от стороны испанского правительства нет "положительного ответа".

В Мадриде также сообщили, что переговоры станут возможными только тогда, когда Каталония откажется от курса на отделение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не заинтересован в "травматическом" разрыве Каталонии с Испанией и предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою переговоры под эгидой Евросоюза.

Теги материала: Каталония, Испания, отделение, переговоры
Новости СМИ2
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