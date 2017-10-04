Госсекретарь США впервые прокомментировал слухи о своей отставке

MIGnews.com.ua

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон сделал заявление, которым опроверг слухи, распространенные американской прессой, о том, что он когда-то желал покинуть должность главы дипломатии США, сообщает местное издание The Hill.

"Вице-президенту никогда не приходилось убеждать меня остаться в должности государственного секретаря, потому что я никогда не рассматривал возможность уйти", - сказал глава Госдепа США.

Своим заявлением Тиллерсон опроверг информацию издания NBC News, согласно которому, государственный секретарь планировал уйти в отставку после жестких политических споров с Белым домом несколько месяцев назад, а решилось все якобы благодаря вице-президенту Пенсу, который вмешался в сложившуюся ситуацию.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал на слухи о госсекретаре и прокомментировал его опровержение.

"История NBC News была полностью опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом. Это фейковые новости. Они (телеканал - ред.) должны извиниться перед США!" - написал президент на своей странице в микроблоге Twitter.