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Госсекретарь США впервые прокомментировал слухи о своей отставке
04.10.2017 21:18

Госсекретарь США впервые прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон сделал заявление, которым опроверг слухи, распространенные американской прессой, о том, что он когда-то желал покинуть должность главы  дипломатии США, сообщает местное издание The Hill.

"Вице-президенту никогда не приходилось убеждать меня остаться в должности государственного секретаря, потому что я никогда не рассматривал возможность уйти", - сказал глава Госдепа США.

Своим заявлением Тиллерсон опроверг информацию издания NBC News, согласно которому, государственный секретарь планировал уйти в отставку после жестких политических споров с Белым домом несколько месяцев назад, а решилось все якобы благодаря вице-президенту Пенсу, который вмешался в сложившуюся ситуацию.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал на слухи о госсекретаре и прокомментировал его опровержение.

"История NBC News была полностью опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом. Это фейковые новости. Они (телеканал - ред.) должны извиниться перед США!" - написал президент на своей странице в микроблоге Twitter.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Дональд Трамп подписал документ, которым распределяет полномочия по введению санкций против Северной Кореи, Ирана и Российской Федерации. Также государственному секретарю Рексу Тиллерсону было поручено курировать ряд антироссийских санкций.

Теги материала: Рекс Тиллерсон, Госсекретарь, США, Дональд Трамп, слухи, отставка
Новости СМИ2
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