Россия подтвердила факт задержания исчезнувших украинских пограничников

MIGnews.com.ua

Российская Федерация подтвердила, что на территории границы с Сумской областью задержала двух сотрудников пограничной службы Украины. О соответствующем факте сообщило Громадське , ссылаясь на информацию, предоставленную первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины Василием Серватюком.

Серватюк заявил, что сотрудники пограничной службы заметили машину пропавших пограничников около линии государственной границы страны, после чего ведомство обратилось к пограничникам России в рамках взаимодействия, существующего сегодня.

"Российская сторона проинформировала, что ими задержаны два гражданина Украины, которые заявили, что являются военнослужащими ГПСУ. Они попросили предоставить соответствующие документы, которые подтвердили бы эти личности", - уточнил первый заместитель главы ГПСУ.

Кроме того, Василий подчеркнул, что в ГПСУ ожидают возвращения служащих.

"На завтра планируется проведение погранично-представительской встречи, в результате которой ожидаем, что будет осуществлено возвращение украинских пограничников и по результатам расследования выяснена причина их задержания", - подытожил представитель ГПСУ, не рассказав подробностей о том, как украинские служащие попали на территорию России, где были задержаны.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Государственная пограничная служба Украины ищет двоих пограничников , пропавших во вторник, 3 октября, во время мониторинга границы в Сумской области.