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Слободян: В России не подтвердили задержание украинских пограничников
04.10.2017 17:47

Слободян: В России не подтвердили задержание украинских пограничников

Пограничная служба ФСБ России не подтвердила задержание двоих украинских пограничников, которые накануне исчезли в Сумской области. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет ЛИГА.Новости.

"С утра в устной форме на наш запрос российская пограничная служба сказала, что она никого не задерживала на данном участке", - сообщил Слободян.

Он также проинформировал, что пограничники пропали во время мониторинга сложного участка государственной границы. В настоящее время Госпогранслужбы пытается выяснить. что  же произошло на самом деле.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Государственная пограничная служба Украины ищет двоих пограничников, пропавших во вторник, 3 октября, во время мониторинга границы в Сумской области.

Теги материала: Госпогранслужба, пограничники, Слободян, Россия, задержание
Новости СМИ2
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