Слободян: В России не подтвердили задержание украинских пограничников

MIGnews.com.ua

Пограничная служба ФСБ России не подтвердила задержание двоих украинских пограничников, которые накануне исчезли в Сумской области. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет ЛИГА.Новости .

"С утра в устной форме на наш запрос российская пограничная служба сказала, что она никого не задерживала на данном участке", - сообщил Слободян.

Он также проинформировал, что пограничники пропали во время мониторинга сложного участка государственной границы. В настоящее время Госпогранслужбы пытается выяснить. что же произошло на самом деле.