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В Раду внесли сразу два законопроекта о реинтеграции Донбасса
04.10.2017 17:18

В Раду внесли сразу два законопроекта о реинтеграции Донбасса

Текст внесенного в Верховную Раду президентом Украины законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" был обнародован на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, проект закона определяет правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей как временно оккупированной территории Украины. Документ также определяет цели и средства государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над этими территориями, особенности реализации и защиты прав граждан Украины, которые там проживают.

Также законопроект предусматривает, что для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской агрессии на Донбассе привлекаются в установленном порядке силы и средства (личный состав и специалисты отдельных подразделений, воинских частей, оружие, боевая техника, специальные и транспортные средства, средства связи и телекоммуникаций, другие материально-технические средства) Вооруженных сил Украины, других воинских формирований (СБУ, Службы внешней разведки, госспецсвязи, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Государственной спецслужбы транспорта), Министерства внутренних дел, Национальной полиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.

Стоит отметить. что спустя некоторое время в парламенте зарегистрировали еще один альтернативный проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями".

Инициаторами документа под № 7163-1 являются народные депутаты от "Объединения "Самопомич", в частности, Оксана Сыроид, Олег Березюк, Ирина Подоляк, Егор Соболев, Елена Сотник, Семен Семенченко и другие. Документ должен рассматривать Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Администрация президента не советуется с МинАТО в вопросе проекта закона о реинтеграции Донбасса.

Теги материала: Верховная Рада, Донбасс, реинтеграция, законопроект
Новости СМИ2
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