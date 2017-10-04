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Комитет по нацбезопасности будет требовать уволить Муженко
04.10.2017 16:58

Комитет по нацбезопасности будет требовать уволить Муженко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратится к президенту Петру Порошенко с просьбой уволить главу Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

Соответствующее решение было принято во время заседания парламентского комитета в среду, 4 октября, пишет Укринформ.

"Обратиться к президенту Украины об увольнении начальника Генерального штаба за систематические нарушения в организации работы", - заявил глава Комитета Сергей Пашинский накануне принятия решения.

Стоит отметить, что также члены комитета намерены обратиться к министру обороны Степану Полтораку для увольнения руководителя Военной службы правопорядка.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ответственность за взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области лежит на начальнике Генерального штаба Вооруженных сил Украины Викторе Муженко.

Теги материала: Верховная Рада, Петр Порошенко, Виктор Муженко, ВСУ, увольнение
Новости СМИ2
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