Комитет по нацбезопасности будет требовать уволить Муженко

MIGnews.com.ua

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратится к президенту Петру Порошенко с просьбой уволить главу Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

Соответствующее решение было принято во время заседания парламентского комитета в среду, 4 октября, пишет Укринформ .

"Обратиться к президенту Украины об увольнении начальника Генерального штаба за систематические нарушения в организации работы", - заявил глава Комитета Сергей Пашинский накануне принятия решения.

Стоит отметить, что также члены комитета намерены обратиться к министру обороны Степану Полтораку для увольнения руководителя Военной службы правопорядка.