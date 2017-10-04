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Порошенко рассказал, когда заработает обновленный Верховный суд
04.10.2017 16:25

Порошенко рассказал, когда заработает обновленный Верховный суд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обновленный Верховный суд начнет работу уже в 2017 году. Об этом глава государства заявил во время встречи со студентами в Чернигове, пишет Интерфакс-Украина.

"Я обращаю внимание тех, кто каждый день разжигает "зраду", что Верховный суд заработает уже в этом году, и, без сомнения, это будет лучший его состав за все годы независимости", - заявил президент.

Стоит отметить, что Верховный суд Украины должны были заново сформировать еще в марте 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Высший совет правосудия одобрил список судей, которые войдут в состав нового Верховного суда Украины. Документ направили на рассмотрение президента Украины Петра Порошенко.

Теги материала: Петр Порошенко, Верховный суд
Новости СМИ2
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