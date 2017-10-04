Порошенко рассказал, когда заработает обновленный Верховный суд

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обновленный Верховный суд начнет работу уже в 2017 году. Об этом глава государства заявил во время встречи со студентами в Чернигове, пишет Интерфакс-Украина.

"Я обращаю внимание тех, кто каждый день разжигает "зраду", что Верховный суд заработает уже в этом году, и, без сомнения, это будет лучший его состав за все годы независимости", - заявил президент.

Стоит отметить, что Верховный суд Украины должны были заново сформировать еще в марте 2017 года.