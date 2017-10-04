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Розенко рассказал, когда пенсионная реформа заработает в полном объеме
04.10.2017 15:31

Розенко рассказал, когда пенсионная реформа заработает в полном объеме  Видеорепортаж

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что пенсионная реформа предусматривает два механизма для повышения пенсионных выплат украинцам, пишет NewsOne.

По словам политика, для каждого гражданина Украины пенсию будутт рассчитывать индивидуально, однако в разрезе двух вариантов ее повышения.

В соответствии с текстом пенсионной реформы, первый вариант увеличения пенсионных выплат предусматривает осовременивание пенсий. Он коснется 3,5-4 тысяч пенсионеров, которым в течение последних пяти лет не перечисляли пенсии. Этим людям выплаты повысят в среднем на 300-1000 гривен.

Второй механизм предусматривает повышение размера минимальной пенсии до 1452 гривен. Это коснется семи тысяч украинцев, а выплаты в среднем увеличатся минимум на 120 гривен.

Помимо этого Розенко рассказал, что с 1 января 2019 года запланирован старт полной пенсионной реформы и внедрение накопительной пенсионной системы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народные депутаты Украины поддержали пенсионную реформу. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что принятие реформы позволит повысить пенсии девяти миллионам украинцев.

Теги материала: Павел Розенко, пенсионная реформа, пенсии, повышение
Новости СМИ2
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