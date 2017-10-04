Выступавшему в парламенте на русском языке нардепу выключили микрофон

MIGnews.com.ua

Заседание Верховной Рады Украины в среду, 4 октября, не обошлось без скандала, сообщает NewsOne .

Так, заместитель спикера парламента Оксана Сыроид выключила микрофон во время выступления народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого.

Инцидент произошел из-за того, что парламентарий отказался выступать на украинском языке. Во время речи об экологической катастрофе в Запорожье коллеги Балицкого несколько раз призывали его перейти на украинский язык, однако он отказывался. Имено после этого Сыроид и попросила выключить микрофон.

"Уважаемый докладчик, я прошу вас выступать на государственном языке. Вы в стенах украинского парламента. Можете продолжить доклад на украинском языке, спасибо", - заявила Сыроид.

Балицкий, в свою очередь, ответил: "Я не говорю о политике, речь идет о целом регионе. Что вы делаете, неужели вам все равно?"

После сказанного нардеп не стал продолжать свою речь и покинул трибуну.