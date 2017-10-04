Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Выступавшему в парламенте на русском языке нардепу выключили микрофон
04.10.2017 14:58

Выступавшему в парламенте на русском языке нардепу выключили микрофон

Заседание Верховной Рады Украины в среду, 4 октября, не обошлось без скандала, сообщает NewsOne.

Так, заместитель спикера парламента Оксана Сыроид выключила микрофон во время выступления народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого.

Инцидент произошел из-за того, что парламентарий отказался выступать на украинском языке. Во время речи об экологической катастрофе в Запорожье коллеги Балицкого несколько раз призывали его перейти на украинский язык, однако он отказывался. Имено после этого Сыроид и попросила выключить микрофон.

"Уважаемый докладчик, я прошу вас выступать на государственном языке. Вы в стенах украинского парламента. Можете продолжить доклад на украинском языке, спасибо", - заявила Сыроид.

Балицкий, в свою очередь, ответил: "Я не говорю о политике, речь идет о целом регионе. Что вы делаете, неужели вам все равно?"

После сказанного нардеп не стал продолжать свою речь и покинул трибуну.

Как сообщал MIGnews.com.ua, заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид объявила 15-минутный перерыв из-за возгорания проводки в здании парламента.

Теги материала: Оксана Сыроид, Верховная Рада, русский язык
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [66] всего оценили 12
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Раду внесли сразу два законопроекта о реинтеграции Донбасса
Важное
В Раду внесли сразу два законопроекта о реинтеграции Донбасса
Комитет по нацбезопасности будет требовать уволить Муженко
Важное
Комитет по нацбезопасности будет требовать уволить Муженко
Винник: В Раду внесут два законопроекта по реинтеграции Донбасса
Важное
Винник: В Раду внесут два законопроекта по реинтеграции Донбасса
Винник: Комитет по нацбезопасности рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса
Важное
Винник: Комитет по нацбезопасности рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса
Верховная Рада 04.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Верховная Рада 04.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
Порошенко отреагировал на принятие пенсионной реформы
Важное
Порошенко отреагировал на принятие пенсионной реформы

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика