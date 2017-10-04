Гройсман: Цена на газ остается неизменной

MIGnews.com.ua

Стоимость газа для населения не изменится. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров. пишет РБК-Украина .

"Подчеркиваю, вопрос своевременной и качественной подачи тепла является ответственностью местных властей. Если в течение трех суток температура воздуха будет меньше +8 - начинаем сезон. Мы, как правительство, создали достаточные запасы газа. Цена газа остается неизменной, электрической энергии достаточно. Со стороны правительства никаких проблем нет", - заявил Гройсман.