Европарламент намерен усилить санкции в отношении России

MIGnews.com.ua

Европарламент требует ужесточить ограничительные меры в отношении Российской Федерации, пишет Укринформ .

По полученным данным, в Евросоюз уже направили соответствующее требование. Причиной введения таких мер называют причастность ряда лиц к преследованию крымских татар и других заложников Кремля. в частности Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова и журналиста Николая Семены.

"Европарламент в который раз отмечает, что санкции ЕС против России, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма, будут оставаться до восстановления суверенитета Украины над Крымом. ЕП также призывает Совет ЕС проработать следующий пакет санкций против России, который будет активирован, если Россия откажется прекратить преследование Меджлиса крымских татар и будет продолжать совершать другие нарушения прав человека в Крыму", - говорится в документе.

Стоит отметить, что евродепутаты намерены обратиться к Совету ЕС с требованием расширить список персональных санкций в отношении лиц, подозреваемых в преследовании крымских татар, фабрикации дел против них и вынесении незаконных приговоров в оккупированном Крыму.

Кроме того в Европарламенте потребовали от российских властей немедленно освободить всех политзаключенных и отменить вынесенные приговоры.