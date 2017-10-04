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Данилюк отреагировал на обвинения Луценко о причастности к взрывам в Калиновке
04.10.2017 13:34

Данилюк отреагировал на обвинения Луценко о причастности к взрывам в Калиновке

Министр финансов Украины Александр Данилюк обвинил генерального прокурора Юрий Луценко в оказании на него давления, пишет NewsOne.

По словам главы Минфина, заявление главы ГПУ о причастности Данилюка к взрывам на военных складах в Калиновке Винницкой области являются попыткой политического давления.

Данилюк также подчеркнул, что Минфина вовремя и в полном объеме профинансировало все запросы Министерства обороны.

"Я считаю, что это попытка политического давления… Министерство финансов полностью профинансировало все запросы Министерства обороны и сделало это вовремя", - заявил Данилюк перед началом заседания Кабинета министров.

При этом глава Минфина подчеркнул, что во время формирования бюджета на него давить не получится: "На меня давить в ходе бюджетного процесса… Это не работает".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил министра финансов Украины Александра Данилюка в причастности к взрывам в Калиновке Винницкой области.

Теги материала: Юрий Луценко, ГПУ, Данилюк, Минфин
Новости СМИ2
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