Винник: В Раду внесут два законопроекта по реинтеграции Донбасса

NewsOne

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду два проекта закона по реинтеграции Донбасса. Такое заявление сделал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщает РБК-Украина .

"Будет еще один законопроект, который рассмотрят в комитете по иностранным делам. Один нацбезопасностный. Второй - по вопросам, связанным с нашими международными отношениями. Но международные отношения точно не о продлении особого статуса", - рассказал политик.

При этом он подчеркнул, что второй документ "это больше регламентные вещи, связанные с правоотношениями на уровне Генеральной ассамблеи ПАСЕ".

В то же время член комитета по вопросам нацбезопасности Андрей Тетерук заявил, что проект закона о восстановлении сувернитета и статуса оккупированных территорий Донбасса будет разделен на два документа.

"Я думаю, что документы будут разделены, но давайте дождемся поданных законопроектов. Мы не можем все вопросы заложить в один законопроект", - заявил нардеп.