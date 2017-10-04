Аваков раскритиковал принятую судебную реформу

Министр внутренних дел Арсен Аваков недоволен принятием судебной реформой, сообщают Українські Новини.
По словам главы МВД, Верховная Рада должна пересмотреть пункт относительно сокращения досудебного расследования до шести месяцев.
"Мы настаиваем это исправить", - заявил Аваков.
При этом он обратился к президенту Петру Порошенко и призвал его учесть подобные требования.
Стоит отметить, что автором данной поправки является народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Согласно документу сроки расследования уменьшаются с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро. Это может привести к тому, что бывшие члены Партии регионов, против которых были открыты уголовные производства, могут избежать наказания.
Как сообщал MIGnews.com.uа, народные депутаты во вторник, 3 октября, проголосовали во втором чтении и в целом за проект закон №6232, который предусматривает внесение изменений в ряд кодексов и запускает судебную реформу.