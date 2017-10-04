Аваков раскритиковал принятую судебную реформу

MIGnews.com.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков недоволен принятием судебной реформой, сообщают Українські Новини .

По словам главы МВД, Верховная Рада должна пересмотреть пункт относительно сокращения досудебного расследования до шести месяцев.

"Мы настаиваем это исправить", - заявил Аваков.

При этом он обратился к президенту Петру Порошенко и призвал его учесть подобные требования.

Стоит отметить, что автором данной поправки является народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Согласно документу сроки расследования уменьшаются с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро. Это может привести к тому, что бывшие члены Партии регионов, против которых были открыты уголовные производства, могут избежать наказания.