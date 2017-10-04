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Кабмин направит 1 млрд гривен на программу "Доступные лекарства"
04.10.2017 12:27

Кабмин направит 1 млрд гривен на программу "Доступные лекарства"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство на 2018 год закладывает на "Доступные лекарства" один миллиард гривен, пишет РБК-Украина.

"На следующий год мы закладываем 1 миллиард гривен на финансирование этой системы. То есть перечень лекарств будет расширен, и люди получат больше доступа к этой системе... Это означает, что в том числе люди, которые не могли себе позволить их приобрести, сейчас получили их бесплатно от государства", - заявил Гройсман во время заседания Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что в Украине 6,5 миллиона человек получили рецепты на бесплатные лекарства.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине по итогам первого месяца программы "Доступные лекарства" есть определенный дефицит лекарств.

Теги материала: Владимир Гройсман, Кабинет Министров, лекарства
Новости СМИ2
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