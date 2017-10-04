Кабмин направит 1 млрд гривен на программу "Доступные лекарства"

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство на 2018 год закладывает на "Доступные лекарства" один миллиард гривен, пишет РБК-Украина .

"На следующий год мы закладываем 1 миллиард гривен на финансирование этой системы. То есть перечень лекарств будет расширен, и люди получат больше доступа к этой системе... Это означает, что в том числе люди, которые не могли себе позволить их приобрести, сейчас получили их бесплатно от государства", - заявил Гройсман во время заседания Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что в Украине 6,5 миллиона человек получили рецепты на бесплатные лекарства.