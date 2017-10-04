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Винник: Комитет по нацбезопасности рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса
04.10.2017 11:45

Винник: Комитет по нацбезопасности рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности рассмотрит во время заседания в среду, 4 октября, проект закона о реинтеграции Донбасса. Такое заявление в кулуарах Рады сделал секретарь комитета Иван Винник, пишет РБК-Украина.

"Президент Украины воспользовался своим правом безотлагательного внесения законопроекта, неотложного рассмотрения в сессионном зале, сегодня комитет рассмотрит", - заявил Винник.

По словам парламентария, если законопроект будет принят, то Россию признают агрессором на официальном уровне.

Помимо этого в документе прописаны политико-дипломатические методы восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Администрация президента не советуется с МинАТО в вопросе проекта закона о реинтеграции Донбасса.

Теги материала: Винник, комитет, Верховная Рада, нацбезопасность, Донбасс, реинтеграция
Новости СМИ2
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