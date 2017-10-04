Винник: Комитет по нацбезопасности рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

MIGnews.com.ua

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности рассмотрит во время заседания в среду, 4 октября, проект закона о реинтеграции Донбасса. Такое заявление в кулуарах Рады сделал секретарь комитета Иван Винник, пишет РБК-Украина .

"Президент Украины воспользовался своим правом безотлагательного внесения законопроекта, неотложного рассмотрения в сессионном зале, сегодня комитет рассмотрит", - заявил Винник.

По словам парламентария, если законопроект будет принят, то Россию признают агрессором на официальном уровне.

Помимо этого в документе прописаны политико-дипломатические методы восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.