Винник: Комитет по нацбезопасности рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности рассмотрит во время заседания в среду, 4 октября, проект закона о реинтеграции Донбасса. Такое заявление в кулуарах Рады сделал секретарь комитета Иван Винник, пишет РБК-Украина.
"Президент Украины воспользовался своим правом безотлагательного внесения законопроекта, неотложного рассмотрения в сессионном зале, сегодня комитет рассмотрит", - заявил Винник.
По словам парламентария, если законопроект будет принят, то Россию признают агрессором на официальном уровне.
Помимо этого в документе прописаны политико-дипломатические методы восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Администрация президента не советуется с МинАТО в вопросе проекта закона о реинтеграции Донбасса.