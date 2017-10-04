Лавров обвинил Обаму в ухудшении отношений между Россией и США

MIGnews.com.ua

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в Кремле надеются на оздоровление российско-американских отношений, пишет РИА Новости .

"Надежда на вывод сотрудничества из нынешнего искусственно созданного тупика есть, но будущее отношений зависит не только от нас, но и от американской стороны", - заявил Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что отношения двух стран опустились до такого уровня из-за бывшего президента США Барака Обамы.

"Это прямое следствие политики администрации (бывшего президента США, - ред.) Барака Обамы, которая разрушала фундамент сотрудничества, а перед уходом заложила под него мины долгосрочного действия, чтобы осложнить жизнь своим преемникам", - подчеркнул Лавров.

Он также выразил мнение, что диалогу между двумя странами сильно мешает русофобская кампания в США, включая заявления о вмешательстве РФ в президентские выборы.

Лавров подчеркнул, что Москва проявляет сдержанность и учитывает непростые внутриполитические реалии, в которых приходится работать новой администрации США.

"Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возьмет вверх и витки конфронтации удастся остановить. Мы к ней точно не стремимся", - резюмировал Лавров.