Prozorro заблокировала тендер канала "Рада" из-за подозрений в коррупции

MIGnews.com.ua

Парламентский канал "Рада" пытается потратить 20 миллионов гривен на закупку оборудования для телерадиовещания. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте тендерных закупок Prozorro .

Сообщается, что на тендер откликнулись трое участников, но одного из них к участию не допустили, что стало причиной блокировки процедуры.

В жалобе отмечается, что телеканал "Рада" выписал тендерные условия под конкретного победителя, то есть был нарушен п. 3 статьи 5 закона Украины О публичных закупках, согласно которому заказчик не может устанавливать дискриминационные требования к участникам. Кроме того, нарушили и п. 4 статьи 22 закона, в котором говорится, что тендерная документация не должна содержать требований, ограничивающих конкуренцию и приводящих к дискриминации участников.

Стоит отметить, жалобу будет рассматривать Антимонопольный комитет Украины. Это будет происходить в открытом режиме.