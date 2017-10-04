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Prozorro заблокировала тендер канала "Рада" из-за подозрений в коррупции
04.10.2017 10:31

Prozorro заблокировала тендер канала "Рада" из-за подозрений в коррупции

Парламентский канал "Рада" пытается потратить 20 миллионов гривен на закупку оборудования для телерадиовещания. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте тендерных закупок Prozorro.

Сообщается, что на тендер откликнулись трое участников, но одного из них к участию не допустили, что стало причиной блокировки процедуры.

В жалобе отмечается, что телеканал "Рада" выписал тендерные условия под конкретного победителя, то есть был нарушен п. 3 статьи 5 закона Украины О публичных закупках, согласно которому заказчик не может устанавливать дискриминационные требования к участникам. Кроме того, нарушили и п. 4 статьи 22 закона, в котором говорится, что тендерная документация не должна содержать требований, ограничивающих конкуренцию и приводящих к дискриминации участников.

Стоит отметить, жалобу будет рассматривать Антимонопольный комитет Украины. Это будет происходить в открытом режиме.

Как сообщал MIGnews.com.ua, благодаря системе электронных закупок ProZorro с 1 августа 2016 года украинскому бюджету удалось сэкономить более 10 миллиардов гривен

Теги материала: ProZorro, тендер, телеканал, блокирование
Новости СМИ2
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