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Верховная Рада 04.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
04.10.2017 10:14

Верховная Рада 04.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж

Верховная Рада Украины в среду, 4 октября, собралась на очередное заседание. В сессионном зале зарегистрировались 349 народных избранников.

Народные депутаты, согласно повестке дня, должны рассмотреть проект закона об электронных доверительных услугах (повторное второе чтение).

Также парламентарии рассмотрят вопрос ратификации Дополнительного протокола между правительствами Украины и Республики Хорватия о внесении изменений в Соглашение между правительствами стран о содействии и взаимной защите инвестиций, акже, проект Закона о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Кабинетом министров и правительством Латвийской Республики об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений.

Кроме того, парламент рассмотрит проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров и правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках и проект Закона о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о возобновлении действия Соглашения между сторонами о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народные депутаты Украины поддержали пенсионную реформу. Во время заседания во вторник вечером, 3 октября, за соответствующее решение проголосовали 288 парламентариев.

Теги материала: Верховная Рада, народные депутаты, голосование
Новости СМИ2
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