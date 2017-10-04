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Тука: Администрация Порошенко не советовалась с МинАТО по закону о реинтеграции Донбасса
04.10.2017 09:58

Тука: Администрация Порошенко не советовалась с МинАТО по закону о реинтеграции Донбасса

Администрация президента не советуется с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в вопросе проекта закона о реинтеграции Донбасса. Такое заявление сделал замглавы МинАТО Георгий Тука в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я был привлечен в качестве консультанта только при разработке первого варианта. Тогда состоялась закрытое совещание в Совбезе, нам раздали первые экземпляры законопроекта с грифами "съесть, но врагу не отдавать", мы их изучили, дали свои замечания, разошлись и дня через четыре подобный документ вышел к некоторым депутатам Верховной Рады, но уже не как законопроект, а как концепция. Это существенная разница", - заявил Тука.

При этом он подчеркнул, что к процессу разработки данного законопроекта привлекли Совет национальной безопасности и обороны.

"Это другая ветвь власти", - напомнил Тука.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду законопроект о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности в среду, 4 октября.

Теги материала: Георгий Тука, Донбасс, реинтеграция, Петр Порошенко, законопроект
Новости СМИ2
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