Власти Каталонии официально объявят о независимости уже через несколько дней

MIGnews.com.ua

Власти региона Каталония заявили о планах официально объявить о независимости уже через несколько дней, сообщает Укринформ .

Стоит отметить, что о таких намерениях рассказал президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон.

По его словам, правительство Каталонии будет действовать в конце этой недели или в начале следующей.

Кроме этого, отвечая на вопрос о том, как он будет действовать в случае вмешательства центрального правительства и захвата власти в Каталонии, Президент ответил, что это стало бы "ошибкой, которая все меняет".

Также он отметил, что пока никаких контактов между Мадридом и Барселоной не происходит.