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Власти Каталонии официально объявят о независимости уже через несколько дней
04.10.2017 08:57

Власти Каталонии официально объявят о независимости уже через несколько дней

Власти региона Каталония заявили о планах официально объявить о независимости уже через несколько дней, сообщает Укринформ.

Стоит отметить, что о таких намерениях рассказал президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон.

По его словам, правительство Каталонии будет действовать в конце этой недели или в начале следующей.

Кроме этого, отвечая на вопрос о том, как он будет действовать в случае вмешательства центрального правительства и захвата власти в Каталонии, Президент ответил, что это стало бы "ошибкой, которая все меняет".

Также он отметил, что пока никаких контактов между Мадридом и Барселоной не происходит.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что использование испанской полицией резиновых пуль и дубинок против каталонских жителей, пришедших проголосовать за независимость региона от Испании, является несоразмерным насилием.

Теги материала: Каталония, референдум, независимость
Новости СМИ2
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