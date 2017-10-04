Власти Каталонии официально объявят о независимости уже через несколько дней

Власти региона Каталония заявили о планах официально объявить о независимости уже через несколько дней, сообщает Укринформ.
Стоит отметить, что о таких намерениях рассказал президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон.
По его словам, правительство Каталонии будет действовать в конце этой недели или в начале следующей.
Кроме этого, отвечая на вопрос о том, как он будет действовать в случае вмешательства центрального правительства и захвата власти в Каталонии, Президент ответил, что это стало бы "ошибкой, которая все меняет".
Также он отметил, что пока никаких контактов между Мадридом и Барселоной не происходит.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что использование испанской полицией резиновых пуль и дубинок против каталонских жителей, пришедших проголосовать за независимость региона от Испании, является несоразмерным насилием.