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Нардеп объяснил, почему в Украине не проводит аудит Пенсионного фонда
03.10.2017 20:23

Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводит аудит Пенсионного фонда

Правительство Украины не проводит аудит Пенсионного фонда для того, чтобы манипулировать голосами умерших граждан во время выборов. О соответствующем факте внефракционный народный депутат Украины Дмитрий Добродомов сказал в прямом эфире на телеканале NewsOne.

"Мы не знаем точное количество пенсионеров. Речь, на самом деле, идет о мертвых душах", - сообщил Добродомов.

Он также отметил, что "по меньшей мере, раз в полгода необходимо проводить аудит пенсионеров относительно справедливости начисления и мы должны знать честное количество пенсионеров". Парламентарий утверждает, что в Украине аудит проводить не будут.

"Речь о "мертвых душах" идет не только для того, чтобы злоупотреблять финансами с пенсионного бюджета, а и для того, чтобы эти "мертвые души" использовать на выборах. Голосами людей, которые покинули этот мир, можно манипулировать. И это нужно раскрывать", - отметил народный депутат.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в фонде государственного бюджета есть достаточно средств для повышения пенсий. Такое заявление сделал народный депутат Украины Иван Винник. По словам парламентария, после повышения минимальной зарплаты увеличилась и база налогообложения. 

Теги материала: нардеп, Пенсионный фонд, реформа, аудит, выборы
Новости СМИ2
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