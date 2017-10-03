Нардеп объяснил, почему в Украине не проводит аудит Пенсионного фонда

MIGnews.com.ua

Правительство Украины не проводит аудит Пенсионного фонда для того, чтобы манипулировать голосами умерших граждан во время выборов. О соответствующем факте внефракционный народный депутат Украины Дмитрий Добродомов сказал в прямом эфире на телеканале NewsOne .

"Мы не знаем точное количество пенсионеров. Речь, на самом деле, идет о мертвых душах", - сообщил Добродомов.

Он также отметил, что "по меньшей мере, раз в полгода необходимо проводить аудит пенсионеров относительно справедливости начисления и мы должны знать честное количество пенсионеров". Парламентарий утверждает, что в Украине аудит проводить не будут.

"Речь о "мертвых душах" идет не только для того, чтобы злоупотреблять финансами с пенсионного бюджета, а и для того, чтобы эти "мертвые души" использовать на выборах. Голосами людей, которые покинули этот мир, можно манипулировать. И это нужно раскрывать", - отметил народный депутат.