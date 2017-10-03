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Порошенко отреагировал на принятие пенсионной реформы
03.10.2017 18:49

Порошенко отреагировал на принятие пенсионной реформы

Принятие пенсионной реформы позволит повысить пенсии девяти миллионам украинских пенсионеров. Таким образом президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие реформы Верховной Радой.

"Поздравляю соотечественников с принятием долгожданной пенсионной реформы. Она дает возможность повысить пенсии для более 9 млн украинцев", - написал глава украинского государства в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народные депутаты Украины поддержали пенсионную реформу. Во время заседания во вторник вечером, 3 октября, за соответствующее решение проголосовали 288 парламентариев. Документ предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года с использованием единого показателя средней зарплаты.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила, что проект пенсионной реформы полностью демотивирует нынешнее поколение платить взносы в Пенсионный фонд.

Теги материала: Петр Порошенко, пенсионная реформа, Верховная Рада
Новости СМИ2
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