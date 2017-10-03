СМИ: Саакашвили попросил политического убежища в Украине

MIGnews.com.ua

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили попросил предоставить ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите в Украине. Об этом сообщил адвокат политика Маркиян Галабала, пишет РБК-Украина .

"Он просит статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Заявление в Государственную миграционную службу во Львовской области подано 11 сентября. Политическое убежище - это бытовое название этого статуса", - сообщил правозащитник.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обязан выплатить штраф за то, что незаконно пересек государственную границу Украины .