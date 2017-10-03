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Замглавы Бахмутской РГА задержали на взятке более 400 тысяч гривен
03.10.2017 18:25

Замглавы Бахмутской РГА задержали на взятке более 400 тысяч гривен

Работники военной прокуратуры задержали заместителя председателя Бахмутской районной государственной администрации на взятке в 410 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

По полученным данным, нечестный чиновник требовал и получил от предпринимателя взятку за содействие в выплате бюджетных средств за фактически выполненные им подрядные работы.

"В ходе проведения обыска в служебном кабинете указанного государственного служащего неправомерная выгода в размере 410 тысяч гривен изъята в полном объеме", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что также на взятке в сумме 75 тысяч гривен был разоблачен начальник управления строительства Краматорского городского совета.

Взяточников задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе четырех полицейских, требовавших взятку

Теги материала: Донецк, прокуратура, взятка, задержание, ГПУ
Новости СМИ2
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