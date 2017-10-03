Замглавы Бахмутской РГА задержали на взятке более 400 тысяч гривен

Работники военной прокуратуры задержали заместителя председателя Бахмутской районной государственной администрации на взятке в 410 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
По полученным данным, нечестный чиновник требовал и получил от предпринимателя взятку за содействие в выплате бюджетных средств за фактически выполненные им подрядные работы.
"В ходе проведения обыска в служебном кабинете указанного государственного служащего неправомерная выгода в размере 410 тысяч гривен изъята в полном объеме", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что также на взятке в сумме 75 тысяч гривен был разоблачен начальник управления строительства Краматорского городского совета.
Взяточников задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе четырех полицейских, требовавших взятку.