Верховная Рада поддержала пенсионную реформу

MIGnews.com.ua

Народные депутаты Украины поддержали пенсионную реформы.

Во время заседания во вторник вечером, 3 октября, за соответствующее решение проголосовали 288 парламентариев.

Стоит отметить, что в сессионном зале во время голосования находились премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр социальной политики Андрей Рева.

Законопроекта №6614, который поддержали народные избранники, предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года с использованием единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, 3 764,4 гривен с коэффициентом стоимости года страхового стажа в размере 1 (на данный момент - 1,35).