ГПУ хочет провести спецрасследование против Януковича в деле Майдана

MIGnews.com.ua

Генеральная прокуратура Украины направила в суд ходатайство относительно проведения специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

"По результатам расследования 26.09.2017 в Печерский районный суд Киева подано ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого Януковича", - говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что направили в суд просьбу о проведении заочного расследование в отношении Виктора Януковича по подозрению в организации превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам.

Стоит отметить, что Януковичу также инкриминируют организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014, а также обвиняют в организации теракта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.