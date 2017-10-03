Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
ГПУ хочет провести спецрасследование против Януковича в деле Майдана
03.10.2017 17:58

ГПУ хочет провести спецрасследование против Януковича в деле Майдана

Генеральная прокуратура Украины направила в суд ходатайство относительно проведения специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

"По результатам расследования 26.09.2017 в Печерский районный суд Киева подано ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого Януковича", - говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что направили в суд просьбу о проведении заочного расследование в отношении Виктора Януковича по подозрению в организации превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам.

Стоит отметить, что Януковичу также инкриминируют организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014, а также обвиняют в организации теракта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

 

Теги материала: ГПУ, Виктор Янукович, ходатайство, расследование
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Замглавы Бахмутской РГА задержали на взятке более 400 тысяч гривен
Важное
Замглавы Бахмутской РГА задержали на взятке более 400 тысяч гривен
Луценко о взрывах в Калиновке: Нельзя обезглавить армию без доказательств
Важное
Луценко о взрывах в Калиновке: Нельзя обезглавить армию без доказательств
ООН начнет расследование военных преступлений в Йемене
Важное
ООН начнет расследование военных преступлений в Йемене
Оболонский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича
Важное
Оболонский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича
Адвокат Януковича попросил суд оплатить ему поездку в Ростов-на-Дону
Важное
Адвокат Януковича попросил суд оплатить ему поездку в Ростов-на-Дону
Суд обязал "Ощадбанк" показать, сколько денег находится на счетах Януковича
Важное
Суд обязал "Ощадбанк" показать, сколько денег находится на счетах Януковича

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика