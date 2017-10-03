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Стало известно, когда в Раду внесут проект закона о реинтеграции Донбасса
03.10.2017 17:47

Стало известно, когда в Раду внесут проект закона о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду законопроект о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности в среду, 4 октября. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"(Обсуждалась, - ред.) философия и концепция законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности, который президент Украины внесет в парламент уже 4 октября", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

При этом политик подчеркнула, что вопрос возвращения Крыма также остается приоритетным.

Кроме того Геращенко выразила возмущение из-за публикации рядом СМИ "фейковых законопроектов, которые президент никого не уполномочил печатать".

"Странная тактика "Самопомочи" - вбрасывать не свои тексты, к которым они не имеют никакого отношения и которые их никто не уполномочивал обнародовать", - написала первый вице-спикер украинского парламента.

Вместе с тем Геращенко отметила, что в президентских законопроектах будут "определенные важные и неожиданные моменты, которые позволят усилить нашу дипломатическую позицию, направленную на сохранение санкций против РФ".

"Их поддержка - это будет тест для Верховной Рады", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, директор департамента по вопросам отношений с Россией, странами Восточного партнерства, Средней Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних дел Люк Девин заявил, что в законе о реинтеграции Донбасса обязательно должен быть элемент инклюзивности.

Теги материала: Ирина Геращенко, Донбасс, законопроект, реинтеграция, Петр Порошенко, Верховная Рада
Новости СМИ2
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