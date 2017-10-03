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Муженко увидел признаки диверсий во взрывах на военных складах в Украине
03.10.2017 17:26

Муженко увидел признаки диверсий во взрывах на военных складах в Украине

Начальник Генерального штаба Украины Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Украине имеют признаки диверсий. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

"Чрезвычайные происшествия на арсеналах вблизи Сватово, Волновахи, Балаклеи, Мариуполя, Калиновки является ничем иным, как результатом спецоперации. Не имея возможности достичь своих целей на Востоке Украины военным путем, противник переносит основные усилия в глубину нашей страны. При этом их приоритетной задачей, очевидно, является уничтожение именно тех средств поражения, производство которых в Украине не осуществляется, а закупка невозможна", - заявил Муженко.

При этом он подчеркнул, что это можно было спрогнозировать в условиях российской агрессии.

Также Муженко отметил, что для предупреждения подобных ситуаций Украина начала выделять средства для оборудования мест хранения вооружения и боеприпасов и на организацию охраны этих объектов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Винницкой области по состоянию на 08:30 вторника, 3 октября, на территории военных складов открытых очагов горения и взрывов не наблюдалось.

Теги материала: Виктор Муженко, Генштаб, ВСУ, взрывы, боеприпасы, склад
Новости СМИ2
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