Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В ЕС назвали важную составляющую закона о реинтеграции Донбасса
03.10.2017 16:57

В ЕС назвали важную составляющую закона о реинтеграции Донбасса

В законе о реинтеграции Донбасса обязательно должен быть элемент инклюзивности. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам отношений с Россией, странами Восточного партнерства, Средней Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних дел Люк Девин, пишет РБК-Украина.

"Важно, чтобы закон о реинтеграции, который, как я понимаю, будет рассматриваться в Верховной Раде на этой неделе, также содержал элемент инклюзивности... Также мы продолжаем поддерживать мирное и стабильное решение конфликта путем имплементации минских соглашений", - заявил европолитик.

При этом он подчеркнул, что для Евросоюза необходимо, чтобы данный закон был включен в общую картину ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, что Украина получит 50 миллионов евро от Европейского союза в рамках программы гуманитарной помощи Донбассу.

Теги материала: Евросоюз, Донбасс, реинтеграция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стало известно, когда в Раду внесут проект закона о реинтеграции Донбасса
Важное
Стало известно, когда в Раду внесут проект закона о реинтеграции Донбасса
Посол ЕС рассказал о внезапном вопросе Путина в лифте
Важное
Посол ЕС рассказал о внезапном вопросе Путина в лифте
Порошенко обсудил с Меркель вопрос введения миротворцев на Донбасс
Важное
Порошенко обсудил с Меркель вопрос введения миротворцев на Донбасс
Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия
Важное
Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия
Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Важное
Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Посол Швеции посетил зону АТО
Важное
Посол Швеции посетил зону АТО  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика