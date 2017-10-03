В ЕС назвали важную составляющую закона о реинтеграции Донбасса

MIGnews.com.ua

В законе о реинтеграции Донбасса обязательно должен быть элемент инклюзивности. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам отношений с Россией, странами Восточного партнерства, Средней Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних дел Люк Девин, пишет РБК-Украина .

"Важно, чтобы закон о реинтеграции, который, как я понимаю, будет рассматриваться в Верховной Раде на этой неделе, также содержал элемент инклюзивности... Также мы продолжаем поддерживать мирное и стабильное решение конфликта путем имплементации минских соглашений", - заявил европолитик.

При этом он подчеркнул, что для Евросоюза необходимо, чтобы данный закон был включен в общую картину ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.