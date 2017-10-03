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Генштаб намерен усилить охрану военных складом офицерами запаса
03.10.2017 15:51

Генштаб намерен усилить охрану военных складом офицерами запаса

Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины считает необходимым призвать около 500 офицеров запаса для прохождения службы на базах, складах и арсеналах хранения боеприпасов. Такое заявление сделал начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, пишет РБК-Украина.

"В этом году мы сделали первый такой призыв. На службу в ВСУ призвали около тысячи человек. Сейчас решение о призыве такой категории еще не принято, но наше управление с учетом потребностей, которые возникли в офицерах, и необходимости комплектовать базы, склады, арсеналы будет предлагать начальнику Генштаба призвать небольшое количество этих лиц. Это будет, пожалуй, до 500 человек", - заявил Артеменко.

При этом он подчеркнул, что окончатенльное решение по данному призыву будет принимать министр обороны Степан Полторак.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководство Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приняло решение ввести усиленный режим охраны на территории воинских частей оперативного командования.

Теги материала: Генштаб, ВСУ, призыв, охрана, склад, боеприпасы
Новости СМИ2
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