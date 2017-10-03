Генштаб намерен усилить охрану военных складом офицерами запаса

MIGnews.com.ua

Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины считает необходимым призвать около 500 офицеров запаса для прохождения службы на базах, складах и арсеналах хранения боеприпасов. Такое заявление сделал начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, пишет РБК-Украина .

"В этом году мы сделали первый такой призыв. На службу в ВСУ призвали около тысячи человек. Сейчас решение о призыве такой категории еще не принято, но наше управление с учетом потребностей, которые возникли в офицерах, и необходимости комплектовать базы, склады, арсеналы будет предлагать начальнику Генштаба призвать небольшое количество этих лиц. Это будет, пожалуй, до 500 человек", - заявил Артеменко.

При этом он подчеркнул, что окончатенльное решение по данному призыву будет принимать министр обороны Степан Полторак.