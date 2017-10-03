Новинский: Внутри Оппозиционного блока появится отдельная платформа

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Народный депутат Вадим Новинский заявил, что внутри Оппозиционного блока появится отдельная платформа. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne .

По мнению политика, сегодняшнее голосование по судебной реформе передало президенту в руки судебную власть и она теперь будет полностью управляться из АП.

Вместе с тем Новинский прокомментировал тот факт, что некоторые депутаты от Оппозиционного блока голосовали за судебную реформу.

"К сожалению, наша внутрипартийная дискуссия не привела к единому мнению, и часть нашей фракции голосовала за этот законопроект, позволяющий президенту контролировать судебную власть", - отметил депутат.

Нардеп подчеркнул, что не согласен с данной ситуацией и намерен требовать созыва политисполкома и созыва съезда партии, чтобы оценить то, что произошло в зале парламента.

"Я высказываю свое несогласие с частью депутатов от фракции "Оппозиционный блок", с руководством нашей фракции, и объявляю о том, что мы вместе со своими коллегами-единомышленниками, которые не голосовали за эту судебную реформу, будем создавать оппозиционную платформу внутри оппозиционного блока. Мы не хотим идти ни на какие договоренности с этой властью, мы будем отстаивать интересы простых людей. Нельзя помогать этой власти творить беззаконие. Но это ни в коем случае никакой не раскол, мы на раскол никогда не пойдем в нашей партии, мы единомышленники в идеологическом плане, но по каким-то тактическим шагам мы оставляем за собой право действовать иначе. И объявляем о создании отдельной платформы внутри Оппозиционного блока", - резюмировал Новинский.