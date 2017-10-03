Добкин заявил о выходе из Оппозиционного блока

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Михаил Добкин заявил, что принял решение выйти из партии "Оппозиционный блок". Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

"Все вместе взятые так называемые "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе". И еще. С этого дня я беспартийный", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 октября, Верховная Рада поддержала судебную реформу. Свой голос "за" отдали 20 представителей фракции "Оппозиционный блок". Михаил Добкин и Вадим Новинский выступили против.