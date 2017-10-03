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Верховная Рада поддержала судебную реформу
03.10.2017 13:39

Верховная Рада поддержала судебную реформу

Народные депутаты во вторник, 3 октября, проголосовали во втором чтении и в целом за проект закон №6232, который предусматривает внесение изменений в ряд кодексов и запускает судебную реформу.

По полученным данным, законопроект поддержали 234 парламентария.

Стоит отметить, что накануне Рада за семь пленарных дней рассмотрела 4383 поправок к закону.

"Таким образом мы завершили трехнедельное обсуждение этого законопроекта. Это самый долгий законопроект в истории украинского парламента", - заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Ранее говорилось, что в июле 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Конституционном суде Украины. Данный закон вносит изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС. Также изменяется процедура избрания и назначения уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Теги материала: Верховная Рада, законопроект, судебная реформа
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