Верховная Рада поддержала судебную реформу

MIGnews.com.ua

Народные депутаты во вторник, 3 октября, проголосовали во втором чтении и в целом за проект закон №6232, который предусматривает внесение изменений в ряд кодексов и запускает судебную реформу.

По полученным данным, законопроект поддержали 234 парламентария.

Стоит отметить, что накануне Рада за семь пленарных дней рассмотрела 4383 поправок к закону.

"Таким образом мы завершили трехнедельное обсуждение этого законопроекта. Это самый долгий законопроект в истории украинского парламента", - заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.