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Сыроид: Проект пенсионной реформы демотивирует платить взносы в Пенсионный фонд
03.10.2017 13:02

Сыроид: Проект пенсионной реформы демотивирует платить взносы в Пенсионный фонд

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила, что многие народные депутаты должны поддержать пенсионную реформу, которая нацелена на повышение пенсий для пяти миллионов украинских пенсионеров. Об этом политик заявила в эфире телеканала NewsOne.

"Но что есть очень опасным в этих законопроектах - это конфликт между поколениями. Потому что этот проект полностью демотивирует нынешнее поколение, мое и ваше поколение платить взносы в Пенсионный фонд", - отметила Сыроид.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Украины Иван Винник утверждает, что в фонде государственного бюджета есть достаточно средств для повышения пенсий.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в том случае, если Верховная Рада примет законопроекты по пенсионной реформе в начале октября, пенсии 9 миллионов человек могут быть повышены в том же месяце.

Теги материала: Оксана Сыроид, пенсионная реформа, народные депутаты
Новости СМИ2
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