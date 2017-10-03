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Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
03.10.2017 12:42

Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж

В фонде государственного бюджета есть достаточно средств для повышения пенсий. Такое заявление сделал народный депутат Украины Иван Винник в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, после повышения минимальной зарплаты увеличилась и база налогообложения.

"Безусловно, сейчас в бюджете есть дополнительные деньги, предназначенные на повышение пенсий. Таким образом, до 40 миллиардов гривен мы получили дополнительных вкладов в пенсионный фонд через единый социальный вклад. Эти деньги есть в наличии и их необходимо передать народу. Эта система сохранится. С нового года мы планируем еще одно дополнительное повышение минимальной зарплаты, а соответственно и поступлений в пенсионный фонд", - заявил Винник.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что единственным верным направлением реформы является подъем экономики Украины. По мнению Винника, только это позволит вывести страну из банкротства.

"Чтобы количество работающих была значительно больше, чем количество пенсионеров. А те расходы и налоги, которые они оплачивали в пенсионный фонд, были значительно больше, чем мы сейчас имеем. А этого можно достичь только за счет роста средней, минимальной или фактической зарплаты, с которой будут стягиваться все эти налоги", - резюмировал нардеп.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова сообщила, что в случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы, пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, будут получать с 1 октября увеличенные на 140 гривен пенсии.

Теги материала: Винник, пенсии, повышение, налогообложение
Новости СМИ2
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