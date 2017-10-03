Украина заявила о незаконности референдума в Каталонии

MIGnews.com.ua

Украина считает нелегитимным референдум, который в воскресенье, 1 октября, прошел в Каталонии. Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Бецы, в украинском внешнеполитическом ведомстве уверены - Испании сможет решить внутриполитические проблемы демократическим путем. В этом контексте было отмечено, что Украина поддерживает готовность испанских властей к политическому диалогу для восстановления правопорядка и стабильности в рамках конституционного поля страны.

"Убеждены, что Испания как одна из лидеров демократии в мире, опираясь на прочный фундамент демократических традиций и ценностей, которые в свое время обусловили мирный переход от диктатуры к демократии и впоследствии - к членству в НАТО и ЕС, будет демократическим способом решать все насущные проблемы внутриполитической жизни", - заявила Беца.

Она также отметила, что украинская сторона выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств мира в пределах международно признанных границ и соблюдение ими основополагающих принципов и норм международного права.