Верховная Рада 03.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

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Во вторник, 3 октября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл заседание парламента. В сессионном зале собрались 336 народных депутатов.

Согласно повестке дня парламентарии на текущем заседании должны рассмотреть законопроекты по пенсионной реформе. Также народные избранники во втором чтении рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий, и в первом чтении рассмотрят внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий.

Кроме того? нардепы должны рассмотреть изменения в Таможенный кодекс Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа; в Бюджетный кодекс относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности КСУ.

Помимо этого на повестке дня стоит проект pакона о государственных финансовых гарантиz[ предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.