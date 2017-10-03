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Верховная Рада 03.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
03.10.2017 10:35

Верховная Рада 03.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж

Во вторник, 3 октября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл заседание парламента. В сессионном зале собрались 336 народных депутатов.

Согласно повестке дня парламентарии на текущем заседании должны рассмотреть законопроекты по пенсионной реформе. Также народные избранники во втором чтении рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий, и в первом чтении рассмотрят внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий.

Кроме того? нардепы должны рассмотреть изменения в Таможенный кодекс Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа; в Бюджетный кодекс относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности КСУ.

Помимо этого на повестке дня стоит проект pакона о государственных финансовых гарантиz[ предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова сообщила, что в случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы, пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, будут получать с 1 октября увеличенные на 140 гривен пенсии.

Теги материала: Верховная Рада, народные депутаты, пенсионная реформа
Новости СМИ2
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